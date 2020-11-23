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23 листопада 2020, 17:05 10

Слідство виявило підготовку до вбивства двох свідків у справі Каті Гандзюк

23 листопада 2020, 17:05 10
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Фото: Facebook-спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?»
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Дніпровський суд Києва у справі нападу на Катерину Гандзюк, досліджуючи письмові докази обвинувачення, дослідив витяг з реєстру досудових розслідувань, де вказано на виявлені факти готування до вбивства свідків, які свідчили по справі Мангера та Левіна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Watchers Media.

В суді дослідили витяг з реєстру досудових розслідувань, в якому вказано, що в ході досудового розслідування виявлено факт готування до вбивства свідків Павла Пилипенка та Сергія Браги і членів їхніх сімей у зв’язку з тим, що свідки надавали свідчення по справі Мангера та Левіна.

Йдеться про те, що слідство внесло дані до ЄРДР по факту заяв свідків про погрози вбивством. Відповідні дані з реєстру прокуратура долучила до матеріалів справи щодо Мангера та Левіна.

Ми вживали заходів для того, щоб уникнути настання тяжких наслідків для життя та здоров’я свідків, — пояснив прокурор Андрій Синюк суду.

Адвокати Мангера різко заперечили можливість того, що їх підзахисний міг погрожувати свідкам Бразі та Пилипенку.

Суддя Юлія Іваніна продовжить розглядати справу 26 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти вимагають розслідувати причетність до вбивства Гандзюк адвоката підозрюваного.

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