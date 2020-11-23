19:32  23 ноября
Лидер Меджлиса Рефат Чубаров заболел COVID-19
15:32  23 ноября
Вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении - министр
17:42  23 ноября
От начала суток на Донбассе "тишина"
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 19:18 10

Суд взял под стражу мужчину, который гранатами подорвал квартиру в Харькове

23 ноября 2020, 19:18 10
Читайте також українською мовою
Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение
Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения 51-летнему мужчине, который подорвал гранаты в квартире бывшей жены.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, 20 ноября злоумышленник, находясь в квартире бывшей жены, требовал 5 тысяч долларов, которые она якобы ему задолжала, и угрожал убийством.

После этого мужчина вышел во двор дома и забросил в окна квартиры, в которой находилась женщина, две гранаты, в результате чего потерпевшая получила ушиб подбородка. В дальнейшем мужчина, находясь на детской площадке возле указанного дома, взорвал третью гранату. Взрывом ему оторвало кисть левой руки. Мужчина получил множественные осколочные ранения живота и конечностей. Он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Заседание проводилось в режиме видеоконференции, поскольку подозреваемый находился в больнице. В настоящее время его состояние удовлетворительное.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Харькове мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией.

Харьков суд Граната взрыв арест
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Львовщине будут судить пятерых членов УИК за фальсификации
23 ноября 2020, 18:07
Следствие обнаружило подготовку к убийству двух свидетелей по делу Кати Гандзюк
23 ноября 2020, 17:05
"Луцкого террориста" Максима Кривоша отправили в психбольницу
23 ноября 2020, 11:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Одесский облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »