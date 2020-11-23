Суд взял под стражу мужчину, который гранатами подорвал квартиру в Харькове

Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение

Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение

Фото: Нацполиция

В Харькове суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения 51-летнему мужчине, который подорвал гранаты в квартире бывшей жены.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews. По данным следствия, 20 ноября злоумышленник, находясь в квартире бывшей жены, требовал 5 тысяч долларов, которые она якобы ему задолжала, и угрожал убийством. После этого мужчина вышел во двор дома и забросил в окна квартиры, в которой находилась женщина, две гранаты, в результате чего потерпевшая получила ушиб подбородка. В дальнейшем мужчина, находясь на детской площадке возле указанного дома, взорвал третью гранату. Взрывом ему оторвало кисть левой руки. Мужчина получил множественные осколочные ранения живота и конечностей. Он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Заседание проводилось в режиме видеоконференции, поскольку подозреваемый находился в больнице. В настоящее время его состояние удовлетворительное. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Напомним, в Харькове мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией.

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