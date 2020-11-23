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Від початку доби на Донбасі "тиша"
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23 листопада 2020, 17:42 17

Від початку доби на Донбасі "тиша"

23 листопада 2020, 17:42 17
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Водночас, військовослужбовці Об’єднаних сил пильності не втрачають
Водночас, військовослужбовці Об’єднаних сил пильності не втрачають
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 23 листопада, уздовж лінії розмежування порушень з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У смугах відповідальності наших бригад спостерігається тиша. Водночас військовослужбовці Об’єднаних сил пильності не втрачають та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, - повідомляють у штабі.

Також повідомляється про належне виконання завдань в районі проведення операції іншими складовими сил оборони. Зокрема, саперами ДСНС у прифронтовому районі розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 20 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби на Донбасі бойовики шість разів порушили режим "тиші".

ООС штаб окупанти ДСНС оборона
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