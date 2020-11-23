Від початку доби на Донбасі "тиша"

Водночас, військовослужбовці Об’єднаних сил пильності не втрачають

Водночас, військовослужбовці Об’єднаних сил пильності не втрачають

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 23 листопада, уздовж лінії розмежування порушень з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У смугах відповідальності наших бригад спостерігається тиша. Водночас військовослужбовці Об’єднаних сил пильності не втрачають та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, - повідомляють у штабі.

Також повідомляється про належне виконання завдань в районі проведення операції іншими складовими сил оборони. Зокрема, саперами ДСНС у прифронтовому районі розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 20 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби на Донбасі бойовики шість разів порушили режим "тиші".