От начала суток на Донбассе "тишина"

В то же время, военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют

В то же время, военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют

Фото из открытых источников

Сегодня, 23 ноября, вдоль линии разграничения нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В полосах ответственности наших бригад наблюдается тишина. В то же время военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, - сообщают в штабе.

Также сообщается о надлежащем выполнении задач в районе проведения операции другими составляющими сил обороны. В частности, саперами ГСЧС в прифронтовом районе разминированы почти 2 гектара территории и передано на уничтожение 20 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что прошедшие сутки на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим "тишины".