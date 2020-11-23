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От начала суток на Донбассе "тишина"
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23 ноября 2020, 17:42 16

От начала суток на Донбассе "тишина"

23 ноября 2020, 17:42 16
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В то же время, военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют
В то же время, военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют
Фото из открытых источников
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Сегодня, 23 ноября, вдоль линии разграничения нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В полосах ответственности наших бригад наблюдается тишина. В то же время военнослужащие Объединенных сил бдительности не теряют и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, - сообщают в штабе.

Также сообщается о надлежащем выполнении задач в районе проведения операции другими составляющими сил обороны. В частности, саперами ГСЧС в прифронтовом районе разминированы почти 2 гектара территории и передано на уничтожение 20 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что прошедшие сутки на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим "тишины".

ООС штаб оккупанты ГСЧС оборона
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