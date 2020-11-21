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Бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції ЗСУ
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21 листопада 2020, 18:42 2

Бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції ЗСУ

21 листопада 2020, 18:42 2
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Вогонь у відповідь наші військові не відкривали
Вогонь у відповідь наші військові не відкривали
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Сьогодні, 21 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік населеного пункту Водяне, противник застосував автоматичний станковий гранатомет.

Неприцільний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

"Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими воїнами", - зазначили на передовій.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, November 21, 2020

Нагадаємо, 20 листопада збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС війна бойовики окупанти
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