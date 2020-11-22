МОЗ зможе користуватися вертольотами МВС для транспортування хворих і термінових трансплантацій

Нещодавно військовий літак використовували для доставлення до Львова для екстреної пересадки серця кардіохірурга Бориса Тодурова

Нещодавно військовий літак використовували для доставлення до Львова для екстреної пересадки серця кардіохірурга Бориса Тодурова

Фото: Дело.иа

Міністерство внутрішніх справ підпише меморандум з Міністерством охорони здоров'я про надання літаків і вертольотів структур МВС для медицини катастроф.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, пише RegioNews.

Заступник міністра розповів, що мова йде про термінове транспортування постраждалих у ДТП з тяжкими травмами, донорських органів і термінового переміщення бригад хірургів, як це було з пересадкою серця Борисом Тодуровим.

В минулу п'ятницю, всього за 4 години вдалося забезпечити екстрену транспортування Бориса Тодурова з Маріуполя до Львова для пересадки серця від донора 36-річному мешканцеві Хмельницької області, який помер би в найближчі тижні, якщо б йому не був вставлений в груди новий "мотор! - розповів Геращенко.

Військові льотчики на вертольоті, перекинули Бориса Тодурова із закритого для цивільної авіації аеродрому Маріуполя в Запоріжжі. Звідти на приватному літаку, який організував Вадим Новинський, Борис перелетів до Львова, де патрульні поліцейські швидко доставив хірурга в госпіталь для трансплантації серця.

В тому числі і з цією метою Міністр МВС Арсен Аваков просував і лобіював проект по закупівлі 55 вертольотів Eurocopter, які покриють всю територію України і будуть рятувати життя людей, як у разі надзвичайних подій і катастроф, так і надаючи допомогу при термінового транспортування людей і вантажів в медичних цілях", - підсумував Геращенко.

Борис Тодуров - Великий Хірург і Справжній Чоловік. Наше завдання, простих смертних, допомагати таким як Борис Тодуров,... Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 21, 2020

Нагадаємо, Антон Геращенко назвав карантин вихідного дня напівзаходом і закликав ввести тритижневий локдаун по всій країні.