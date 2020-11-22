МОЗ зможе користуватися вертольотами МВС для транспортування хворих і термінових трансплантацій
Міністерство внутрішніх справ підпише меморандум з Міністерством охорони здоров'я про надання літаків і вертольотів структур МВС для медицини катастроф.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, пише RegioNews.
Заступник міністра розповів, що мова йде про термінове транспортування постраждалих у ДТП з тяжкими травмами, донорських органів і термінового переміщення бригад хірургів, як це було з пересадкою серця Борисом Тодуровим.
В минулу п'ятницю, всього за 4 години вдалося забезпечити екстрену транспортування Бориса Тодурова з Маріуполя до Львова для пересадки серця від донора 36-річному мешканцеві Хмельницької області, який помер би в найближчі тижні, якщо б йому не був вставлений в груди новий "мотор! - розповів Геращенко.
Військові льотчики на вертольоті, перекинули Бориса Тодурова із закритого для цивільної авіації аеродрому Маріуполя в Запоріжжі. Звідти на приватному літаку, який організував Вадим Новинський, Борис перелетів до Львова, де патрульні поліцейські швидко доставив хірурга в госпіталь для трансплантації серця.
В тому числі і з цією метою Міністр МВС Арсен Аваков просував і лобіював проект по закупівлі 55 вертольотів Eurocopter, які покриють всю територію України і будуть рятувати життя людей, як у разі надзвичайних подій і катастроф, так і надаючи допомогу при термінового транспортування людей і вантажів в медичних цілях", - підсумував Геращенко.
Борис Тодуров - Великий Хірург і Справжній Чоловік. Наше завдання, простих смертних, допомагати таким як Борис Тодуров,...Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 21, 2020
Нагадаємо, Антон Геращенко назвав карантин вихідного дня напівзаходом і закликав ввести тритижневий локдаун по всій країні.