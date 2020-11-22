Минздрав сможет пользоваться вертолетами МВД для транспортировки больных и срочных трансплантаций
Министерство внутренних дел подпишет меморандум с Министерством здравохранения о предоставлении самолетов и вертолетов структур МВД для медицины катастроф.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, пишет RegioNews.
Замминистра рассказал, что речь идет о срочной транспортировке пострадавших в ДТП с тяжелыми травмами, донорских органов и срочного перемещения бригад хирургов, как это было с пересадкой сердца Борисом Тодуровым.
В прошлую пятницу, всего за 4 часа удалось обеспечить экстренную транспортировку Бориса Тодурова из Мариуполя во Львов для пересадки сердца от внезапно появившегося донора 36-летнему жителю Хмельницкой области, который умер бы в ближайшие недели, если бы ему не был вставлен в грудь новый "мотор!, - рассказал Геращенко.
Военные летчики на вертолете, перебросили Бориса Тодурова из закрытого для гражданской авиации аэродрома Мариуполя в Запорожье. Оттуда на частном самолете, который организовал Вадим Новинский, Борис перелетел во Львов, где патрульные полицейские быстро доставил хирурга в госпиталь для трансплантации сердца.
В том числе и с этой целью Министр МВД Арсен Аваков продвигал и лоббировал проект по закупке 55 вертолетов Eurocopter, которые покроют всю территорию Украины и будут спасать жизни людей, как в случае чрезвычайных происшествий и катастроф, так и оказывая помощь при срочной транспортировки людей и грузов в медицинских целях", - подытожил Геращенко.
Борис Тодуров - Великий Хирург и Настоящий Человек. Наша задача, простых смертных, помогать таким как Борис Тодуров,...Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 21, 2020
Напомним, Антон Геращенко назвал карантин выходного дня полумерой и призвал ввести трехнедельный локдаун по всей стране.