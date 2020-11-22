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22 ноября 2020, 11:54 9

Минздрав сможет пользоваться вертолетами МВД для транспортировки больных и срочных трансплантаций

22 ноября 2020, 11:54 9
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Недавно военный самолет использовали для доставки во Львов для экстренной пересадки сердца кардиохирурга Бориса Тодурова
Недавно военный самолет использовали для доставки во Львов для экстренной пересадки сердца кардиохирурга Бориса Тодурова
Фото: Дело.ua
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Министерство внутренних дел подпишет меморандум с Министерством здравохранения о предоставлении самолетов и вертолетов структур МВД для медицины катастроф.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, пишет RegioNews.

Замминистра рассказал, что речь идет о срочной транспортировке пострадавших в ДТП с тяжелыми травмами, донорских органов и срочного перемещения бригад хирургов, как это было с пересадкой сердца Борисом Тодуровым.

В прошлую пятницу, всего за 4 часа удалось обеспечить экстренную транспортировку Бориса Тодурова из Мариуполя во Львов для пересадки сердца от внезапно появившегося донора 36-летнему жителю Хмельницкой области, который умер бы в ближайшие недели, если бы ему не был вставлен в грудь новый "мотор!, - рассказал Геращенко.

Военные летчики на вертолете, перебросили Бориса Тодурова из закрытого для гражданской авиации аэродрома Мариуполя в Запорожье. Оттуда на частном самолете, который организовал Вадим Новинский, Борис перелетел во Львов, где патрульные полицейские быстро доставил хирурга в госпиталь для трансплантации сердца.

В том числе и с этой целью Министр МВД Арсен Аваков продвигал и лоббировал проект по закупке 55 вертолетов Eurocopter, которые покроют всю территорию Украины и будут спасать жизни людей, как в случае чрезвычайных происшествий и катастроф, так и оказывая помощь при срочной транспортировки людей и грузов в медицинских целях", - подытожил Геращенко.

Борис Тодуров - Великий Хирург и Настоящий Человек. Наша задача, простых смертных, помогать таким как Борис Тодуров,...

Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 21, 2020

Напомним, Антон Геращенко назвал карантин выходного дня полумерой и призвал ввести трехнедельный локдаун по всей стране.

Минздрав МВД авиация Антон Геращенко больные
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