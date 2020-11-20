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20 листопада 2020, 14:38 3

Система автофіксації порушень ПДР почала штрафувати власників "євроблях"

20 листопада 2020, 14:38 3
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Іноземці будуть сплачувати штрафи при виїзді з України
Іноземці будуть сплачувати штрафи при виїзді з України
Фото: flickr
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В Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху почала розпізнавати автомобілі на іноземній реєстрації.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

Він розповів, що відучора, 19 листопада, іноземці на своїх авто і громадяни України на автомобілях із іноземною реєстрацією почали нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

Прикордонник при в'їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить до бази даних номер машини, ПІБ та паспортні дані того, хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника, взявши їх з бази даних ДПСУ", - повідомив заступник міністра.

Штрафи за порушення ПДР будуть оплачуватися на кордоні при виїзді з України. При відмові сплатити штраф водієві заборонять в'їзд до країни.

Геращенко додав, що система вже зафіксувала декілька таких порушень.

У випадку, якщо громадянин України, який користується авто на іноземній реєстрації, відмовиться сплатити штраф, то документи передадуть за загальною процедурою для арешту майна або банківських рахунків.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на петицію про доступне розмитнення "євроблях".

МВС євробляхи ПДР штраф Антон Геращенко
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