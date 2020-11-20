Система автофиксации нарушений ПДД начала штрафовать владельцев "евроблях"

Иностранцы будут платить штрафы при выезде из Украины

Иностранцы будут платить штрафы при выезде из Украины

Фото: flickr

В Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения начала распознавать автомобили на иностранном регистрации.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

Он рассказал, что со вчерашнего дня, 19 ноября, иностранцы на своих авто и граждане Украины на автомобилях с иностранной регистрацией начали нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПСУ", - сообщил замминистра.

Штрафы за нарушение ПДД будут оплачиваться на границе при выезде из Украины. При отказе уплатить штраф водителю запретят въезд в страну.

Геращенко добавил, что система уже зафиксировала несколько таких нарушений.

В случае, если гражданин Украины, который пользуется авто на иностранной регистрации, откажется уплатить штраф, то документы передадут по общей процедуре для ареста имущества или банковских счетов.

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