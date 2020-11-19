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19 листопада 2020, 15:42 1007

Зеленський відреагував на петицію про доступне розмитнення "євроблях"

19 листопада 2020, 15:42 1007
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Петиція до президента набрала майже 27 тисяч підписів
Петиція до президента набрала майже 27 тисяч підписів
Фото: flickr
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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо доступного розмитнення автомобілів і завив, що комітет Ради з питань фінансів та податкової політики розглянув низку законопроєктів щодо змін у митних правилах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

За словами Зеленського, це проекти законів "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку" (№ 3704) і проект закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№ 3706).

За результатами проведеного обговорення комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалено рішення підготувати доопрацьований законопроєкт та з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови комітету із залученням до її роботи представників Кабінету міністрів України", – йдеться у відповіді президента.

Зеленський також розповів, що він звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова із закликом сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацюванню необхідних законодавчих ініціатив.

Нагадаємо, нардепи знову хочуть взятися за легалізацію "євроблях": вже зареєстрували законопроєкт.

Володимир Зеленський Офіс президента петиції авто євробляхи
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