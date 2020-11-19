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19 листопада 2020, 17:57

Посадовець Укрзалізниці завдав державі збитків на 772 мільйони гривень

19 листопада 2020, 17:57
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Незаконно видобував граніт
Незаконно видобував граніт
Фото пресцентру Офісу Генпрокурора
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Упродовж 2017 року посадовець, незважаючи на непоновлення дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, здійснив 8 вибухів у родовищі, незаконно видобув майже 342 м куб граніту і завдав державі 772 млн грн збитків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

Упродовж 2017 року колишній начальник виробничого підрозділу одного з кар’єрів ПАТ "Укрзалізниця", знаючи, що чинність дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення не поновлена, здійснив 8 вибухів у родовищі на території Малинського району Житомирської області.

Таким чином він незаконно видобув майже 342 м куб граніту і завдав державі 772 млн грн збитків.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт за фактом порушення правил охорони або використання надр (ч. 4 ст. 240 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині спіймали колишнього керівника кар'єра на нелегальному видобутку вапняку.

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