Посадовець Укрзалізниці завдав державі збитків на 772 мільйони гривень

Незаконно видобував граніт

Незаконно видобував граніт

Фото пресцентру Офісу Генпрокурора

Упродовж 2017 року посадовець, незважаючи на непоновлення дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, здійснив 8 вибухів у родовищі, незаконно видобув майже 342 м куб граніту і завдав державі 772 млн грн збитків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

Упродовж 2017 року колишній начальник виробничого підрозділу одного з кар’єрів ПАТ "Укрзалізниця", знаючи, що чинність дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення не поновлена, здійснив 8 вибухів у родовищі на території Малинського району Житомирської області.

Таким чином він незаконно видобув майже 342 м куб граніту і завдав державі 772 млн грн збитків.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт за фактом порушення правил охорони або використання надр (ч. 4 ст. 240 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині спіймали колишнього керівника кар'єра на нелегальному видобутку вапняку.