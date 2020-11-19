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19 ноября 2020, 17:57 1

Сотрудник Укрзализныци нанес государству убытков на 772 миллиона гривен

19 ноября 2020, 17:57 1
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Незаконно добывал гранит
Незаконно добывал гранит
Фото пресс-центра Офиса Генпрокурора
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В течение 2017 года чиновник, несмотря на невозобновление разрешительных документов на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, совершил 8 взрывов в месторождении, незаконно добыл почти 342 м куб гранита и нанес государству 772 млн грн убытков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора.

В течение 2017 года бывший начальник производственного подразделения одного из карьеров ПАО "Укрзализныця", зная, что действие разрешительных документов на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения не возобновлено, совершил 8 взрывов в месторождении на территории Малинского района Житомирской области.

Таким образом он незаконно добыл почти 342 м куб гранита и нанес государству 772 млн грн убытков.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт по факту нарушения правил охраны или использования недр (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что на Виннитчине поймали бывшего руководителя карьера на нелегальной добыче известняка.

гранит Укрзализныця генпрокурор Офис генпрокурора суд
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