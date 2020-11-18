СБУ припинила постачання неякісних російських запчастин для залізниці

Їх привозили через тимчасово окуповані території ОРДЛО

Їх привозили через тимчасово окуповані території ОРДЛО

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Оперативники встановили, що у 2019-2020 роках комерсанти за сприяння чиновників регіональної філії "Укрзалізниці” налагодили постачання вживаних запчастин російського виробництва до локомотивів, серед яких були взагалі непридатні для використання.

Неякісну продукцію ввозили контрабандою із РФ через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. За висновками експертів, своїми діями фігуранти не лише завдали значних збитків АТ "Укрзалізниця”, а й створювали реальні передумови до виникнення надзвичайних подій на об’єктах критичної інфраструктури залізничної галузі”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ наголошують, що внаслідок реалізацї таких протиправних механізмів могло здійснюватися фінансування так званих "ДНР" та "ЛНР”.

У рамках кримінального провадження у Львові та Києві проводяться обшуки у посадовців "Укрзалізниці” та в офісах комерційних структур постачальників. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, В одеському порту в бананах знайшли ще одну партію кокаїну, правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із наркотиком.