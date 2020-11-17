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17 листопада 2020, 18:28 5

Масштабну контрабанду цигарок на 20 млн грн заблокували в Одеському торгівельному порту

17 листопада 2020, 18:28 5
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Вантаж цигарок відомого світового бренду важив майже 16 тонн
Вантаж цигарок відомого світового бренду важив майже 16 тонн
Фото СБУ
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Оперативники спецслужби виявили в Одеському торгівельному морпорту вантаж цигарок відомого світового бренду загальною вагою майже 16 тонн. Продукція нелегально прибула на один із приватних контейнерних терміналів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки України блокувала, у взаємодії з Королівською податковою та митною службою Великої Британії, незаконне ввезення в нашу країну великих партій тютюнових виробів з частковим транзитом до Європи.

Оперативники спецслужби за отриманою, у тому числі від іноземних партнерів, інформацією виявили в Одеському морському торгівельному порту вантаж цигарок відомого світового бренду загальною вагою майже 16 тонн.

Продукція нелегально прибула на один із приватних контейнерних терміналів. За найнижчими оптовими цінами українського "чорного ринку" вартість вилученого товару складала майже 20 мільйонів гривень.

Контрабандні цигарки були приховані під виглядом текстильних виробів для ухилення від сплати митних та інших обов’язкових платежів, - повідомляють в СБУ.

Наразі тривають відповідні процесуальні дії щодо вилучення виявленого товару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині прикордонники затримали понад 15 тисяч пачок контрабандних сигарет.

контрабанда сигарети Одеса порт СБУ
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