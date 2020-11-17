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17 ноября 2020, 18:28 5

Масштабную контрабанду сигарет на 20 млн грн заблокировали в Одесском торговом порту

17 ноября 2020, 18:28 5
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Груз сигарет известного мирового бренда весил почти 16 тонн
Груз сигарет известного мирового бренда весил почти 16 тонн
Фото СБУ
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Оперативники спецслужбы обнаружили в Одесском торговом морпорту груз сигарет известного мирового бренда общим весом почти 16 тонн. Продукция нелегально прибыла на один из частных контейнерных терминалов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности Украины блокировала, во взаимодействии с Королевской налоговой и таможенной службой Великобритании, незаконный ввоз в нашу страну крупных партий табачных изделий с частичным транзитом в Европу.

Оперативники спецслужбы по полученной, в том числе от иностранных партнеров, информации обнаружили в Одесском морском торговом порту груз сигарет известного мирового бренда общим весом почти 16 тонн.

Продукция нелегально прибыла на один из частных контейнерных терминалов. По самым низким оптовым ценам украинского "черного рынка" стоимость изъятого товара составляла почти 20 миллионов гривен.

Контрабандные сигареты были скрыты под видом текстильных изделий для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей, - сообщают в СБУ.

Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия относительно изъятия обнаруженного товара.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине пограничники задержали более 15 тысяч пачек контрабандных сигарет.

контрабанда сигареты Одесса порт СБУ
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