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16 листопада 2020, 17:14 3

Мер Остра прокоментував своє затримання на хабарі

16 листопада 2020, 17:14 3
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Підозрюваний в отриманні 630 тисяч гривень хабара стверджує, що "грошей не вимагав"
Підозрюваний в отриманні 630 тисяч гривень хабара стверджує, що "грошей не вимагав"
Фото з Facebook Анни Коваленко
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За версією слідства, посадовець отримав кошти за підписання договору підряду на капітальний ремонт стадіону в Острі. Після затримання він перебуває під вартою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

"Грошей не вимагав", - так міський голова Остра Віктор Самодєлок, підозрюваний в отриманні 630 тисяч гривень хабара, прокоментував своє затримання. Його затримали співробітники СБУ та Держбюро розслідувань.

У п’ятницю Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід – цілодобове тримання під вартою.

За версією слідства, гроші посадовець отримав за підписання договору підряду на капітальний ремонт стадіону в Острі. Роботи тут почалися у червні цього року. Тендер виграла компанія "Вантарус", знизивши на торгах ціну будівництва на майже 2,5 млн – з 7 млн 200 тисяч гривень до 4 мільйонів 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Чернігівщині мер Остра затриманий на хабарі в 630 тис.

хабар поліція СБУ ДБР Чернігівська область
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