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15 листопада 2020, 18:32 389

На Буковині прикордонники затримали понад 15 тисяч пачок контрабандних сигарет

15 листопада 2020, 18:32 389
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Контрабанду зупинили на кордоні з Румунією та Молдовою
Фото: Держприкордонслужба
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Прикордонники на ділянці Чернівецького загону запобігли двом спробам незаконного переміщення сигарет через кордон.

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Сьогодні вночі прикордонний наряд спостерігав рух групи осіб з пакунками в бік кордону з Румунією, на ділянці відділу "Селятин". Щоб зупинити порушників, прикордонники здійснили попереджувальні постріли, після яких невідомі, покидавши пакунки, почали тікати. За 400 метрів від кордону правоохоронці виявили 22 ящики з сигаретами, у яких знаходилось майже 11 тисяч пачок сигарет без акцизних марок.

А на ділянці відділу "Сокиряни" військовослужбовці Чернівецького загону теж помітили групу осіб, які з пакунками незаконно перетнули кордон з Молдови в Україну. Порушники, помітивши охоронців кордону, почали тікати та, почувши попереджувальні постріли, покидали пакунки, в яких було майже 5 тисяч пачок сигарет.

Наразі контрабандистів розшукують правоохоронці. Сигарети будуть передані співробітникам ДФСУ.

Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже $10 млн за тіньовими розцінками.

Буковина Чернівецька область контрабанда сигарети прикордонники
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