На Буковині прикордонники затримали понад 15 тисяч пачок контрабандних сигарет

Контрабанду зупинили на кордоні з Румунією та Молдовою

Контрабанду зупинили на кордоні з Румунією та Молдовою

Фото: Держприкордонслужба

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Сьогодні вночі прикордонний наряд спостерігав рух групи осіб з пакунками в бік кордону з Румунією, на ділянці відділу "Селятин". Щоб зупинити порушників, прикордонники здійснили попереджувальні постріли, після яких невідомі, покидавши пакунки, почали тікати. За 400 метрів від кордону правоохоронці виявили 22 ящики з сигаретами, у яких знаходилось майже 11 тисяч пачок сигарет без акцизних марок.

А на ділянці відділу "Сокиряни" військовослужбовці Чернівецького загону теж помітили групу осіб, які з пакунками незаконно перетнули кордон з Молдови в Україну. Порушники, помітивши охоронців кордону, почали тікати та, почувши попереджувальні постріли, покидали пакунки, в яких було майже 5 тисяч пачок сигарет.

Наразі контрабандистів розшукують правоохоронці. Сигарети будуть передані співробітникам ДФСУ.

Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже $10 млн за тіньовими розцінками.