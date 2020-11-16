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16 листопада 2020, 15:24 1220

У "Борисполі" затримали контрабандиста із унікальними каменями бурштину

16 листопада 2020, 15:24 1220
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Їхня вартість за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів
Їхня вартість за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів
Фото: СБУ
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В аеропорту “Бориспіль” Служба безпеки України заблокувала контрабанду 5,4 кг унікального бурштину-сирцю великих фракцій в одну з арабських країн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, мешканці Рівненської області систематично вивозили необроблений бурштин з України до однієї з країн Перської затоки.

Вони скуповували незаконно видобуте каміння у північних районах Рівненської області.

Мешканець Рівного намагався вивезти з України через міжнародний пункт пропуску аеропорту "Бориспіль” 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, деякі з яких важать понад 700 грамів. Таке каміння є ексклюзивним та вартість кожного визначається індивідуально”, - розповіли в СБУ.

Орієнтовна вартість виявленого бурштину за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів США.

Наразі бурштин вилучено і направлено для проведення відповідного дослідження. Після експертизи буде вирішуватись питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 240-1 Кримінального кодексу України”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ викрила митників на системному вимаганні хабарів в аеропорту "Бориспіль".

СБУ затримання контрабанда бурштин Бориспіль Київська область
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