У "Борисполі" затримали контрабандиста із унікальними каменями бурштину
В аеропорту “Бориспіль” Служба безпеки України заблокувала контрабанду 5,4 кг унікального бурштину-сирцю великих фракцій в одну з арабських країн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, мешканці Рівненської області систематично вивозили необроблений бурштин з України до однієї з країн Перської затоки.
Вони скуповували незаконно видобуте каміння у північних районах Рівненської області.
Мешканець Рівного намагався вивезти з України через міжнародний пункт пропуску аеропорту "Бориспіль” 18 рідкісних експонатів бурштину-сирцю, деякі з яких важать понад 700 грамів. Таке каміння є ексклюзивним та вартість кожного визначається індивідуально”, - розповіли в СБУ.
Орієнтовна вартість виявленого бурштину за цінами чорного ринку становить кілька десятків тисяч доларів США.
Наразі бурштин вилучено і направлено для проведення відповідного дослідження. Після експертизи буде вирішуватись питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 240-1 Кримінального кодексу України”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, СБУ викрила митників на системному вимаганні хабарів в аеропорту "Бориспіль".