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17 листопада 2020, 13:23 12

На Буковині на хабарництві викрили керівника Управління Укртрансбезпеки

17 листопада 2020, 13:23 12
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Посадовець налагодив "схему" вимагання та отримання неправомірної вигоди від перевізників: від 5 до 50 тис. гривень
Посадовець налагодив "схему" вимагання та отримання неправомірної вигоди від перевізників: від 5 до 50 тис. гривень
Фото Нацполіції
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Керівника Управління Укртрансбезпеки в Чернівецькій області затримали в його службовому кабінеті після отримання ним чергового "траншу". Кошти він отримав від приватного підприємця за зменшення суми штрафних санкцій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

За непроведення перевірок щодо додержання перевізниками ліцензійних умов маршрутних таксі, дотримання ними чинного законодавства під час вантажних перевезень територією держави, видачу дозволів на здійснення міжнародний перевезень, а також за сприяння порушникам в уникненні відповідальності керівник Управління Укртрансбезпеки в Чернівецькій області вимагав від 5 до 50 тис. гривень.

Викрили у хабарництві керівника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Посадовець налагодив "схему"...

Posted by Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України on Tuesday, November 17, 2020

Посадовця затримано в службовому кабінеті після отримання ним чергового "траншу": кошти він отримав від приватного підприємця за зменшення суми штрафних санкцій. Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на Чернігівщині мер Остра прокоментував своє затримання на хабарі.

хабар Укртрансбезопасности злочин поліція Чернівецька область
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