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16 листопада 2020, 15:45 5

На Харківщині начальниця пошти привласнила чверть мільйона гривень

16 листопада 2020, 15:45 5
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Службова особа мала доступ до грошей у касі поштового відділення
Службова особа мала доступ до грошей у касі поштового відділення
Фото з відкритих джерел
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Зловмисниця привласнила частину готівки з каси і при обліку та формуванні щоденних касових звітів вказувала про наявність грошей у касі, достовірно знаючи про їх відсутність, в результаті чого виникла нестача понад 250 тис. грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Як з’ясували слідчі, 49-річна начальниця одного з відділень поштового зв’язку мала відповідно до своєї посади доступ до грошових коштів, що знаходились в касі відділення.

Будучи особою, відповідальною за їх збереження та облік, жінка привласнила частину грошових коштів, які надходили до каси при проведенні операцій з готівкою. Зловмисниця вказувала при обліку та формуванні щоденних касових звітів про наявність грошей у касі, достовірно знаючи про їх відсутність. В результаті цього виникла нестача за період з 1 січня по 3 березня 2020 року в розмірі понад 250 тисяч гривень.

Службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, їй загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині касирка експрес-доставки привласнила 273 тисячі.

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