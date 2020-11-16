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16 листопада 2020, 17:45 2

Оцінювач надурив державний банк на 143 млн гривень

16 листопада 2020, 17:45 2
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Зловмисник утричі занизив ринкову вартість квартир, які мав оцінити
Зловмисник утричі занизив ринкову вартість квартир, які мав оцінити
Фото з відкритих джерел
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Оцінювач нерухомості, зловживаючи повноваженнями, завдав державному банку збитків на 143 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Київська місцева прокуратура №7 повідомила про підозру оцінювачу нерухомості, який, зловживаючи повноваженнями, завдав державному банку збитків на 143 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, державний банк з метою оцінки ринкової вартості належних йому 52 квартир, розташованих у центральній частині столиці, звернувся за послугами до оцінювача.

Однак, діючи в інтересах окремих осіб та суб’єктів господарювання, оцінювач на підставі підроблених документів занизив утричі ринкову вартість вказаних об’єктів нерухомості.

За результатами реалізації квартир за заниженою вартістю ПАТ АБ "Укргазбанк" спричинено шкоду у розмірі 143 млн гривень.

Рішенням суду на об’єкти нерухомості накладено арешт. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині службовця "Укрзалізниці" підозрюють у махінаціях на 1 мільйон гривень.

злочин збитки банки Нерухомість підробка
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