На Буковине на взяточничестве разоблачили руководителя Управления Укртрансбезопасности

Чиновник наладил схему" вымогательства и получения неправомерной выгоды от перевозчиков: от 5 до 50 тыс. гривен

Чиновник наладил схему" вымогательства и получения неправомерной выгоды от перевозчиков: от 5 до 50 тыс. гривен

Фото Нацполиции

Руководителя Управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области задержали в его служебном кабинете после получения им очередного "транша". Средства он получил от частного предпринимателя за уменьшение суммы штрафных санкций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

За непроведение проверок соблюдения перевозчиками лицензионных условий маршрутных такси, соблюдения ими действующего законодательства во время грузовых перевозок по территории государства, выдачу разрешений на осуществление международный перевозок, а также за содействие нарушителям в избежании ответственности руководитель Управления Укртрансбезопасности в Черновицкой области требовал от 5 до 50 тыс. гривен.

Викрили у хабарництві керівника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Посадовець налагодив "схему"... Posted by Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України on Tuesday, November 17, 2020

Чиновника задержали в служебном кабинете после получения им очередного "транша": средства он получил от частного предпринимателя за уменьшение суммы штрафных санкций. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Черниговщине мэр Остра прокомментировал свое задержание на взятке.