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11 листопада 2020, 15:42 237

У Харкові посадовця і підрядника судитимуть за розтрату майже 1,4 млн грн бюджетних коштів

11 листопада 2020, 15:42 237
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Вони укладали фіктивні угоди на проведення ремонтів за бюджетні гроші
Вони укладали фіктивні угоди на проведення ремонтів за бюджетні гроші
Фото з відкритих джерел
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Керівник комунального підприємства укладав фіктивні угоди з приватним підрядником на виконання ремонтних робіт, бюджетні кошти розкрадали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Протягом 2017-2018 років між КП і ТОВ укладено договори щодо проведення підрядником ремонтних робіт, а в подальшому на рахунок підрядника безпідставно перераховано майже 1,4 млн грн. Встановлено, що фактично зазначені роботи виконувалися працівниками комунального підприємства.

Незважаючи на те, що трудових ресурсів підприємства цілком вистачало для проведення ремонтних робіт, зазначений посадовець "залучив" підрядну організацію, вступивши у змову з власником приватної фірми, - розповів керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков,

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою №2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника комунального підприємства та керівника приватного підприємства за фактом розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.

Розтрата майже 1,4 млн грн бюджетних коштів — двоє посадовців постануть перед судом За погодженням з Харківською...

Posted by Харківська обласна прокуратура on Wednesday, November 11, 2020

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що на хабарі затриманий новообраний голова ОТГ на Закарпатті.

злочин прокуратура бюджетні кошти комунальні підприємства суд
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