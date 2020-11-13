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13 листопада 2020, 18:45 14

Житель Кіровоградщини порушив авторські права українських телеканалів на понад 7 млн

13 листопада 2020, 18:45 14
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Створив вебресурс, де на платній основі ретранслював телеканали без згоди правовласників
Створив вебресурс, де на платній основі ретранслював телеканали без згоди правовласників
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Кіберполіція викрила зловмисника, який створив вебресурс, де за гроші ретранслював загальнонаціональні канали з порушенням авторських прав і завдав їм збитків на 7 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Правоохоронці Кіровоградщини припинили протиправну діяльність місцевого жителя, який здійснював незаконну ретрансляцію загальнонаціональних телеканалів. Він порушив авторські права найбільших медіахолдингів України.

37-річний мешканець Кропивницького створив та адміністрував вебсайт, де надавав користувачам доступ до перегляду телеканалів. Підписка на такі послуги коштувала 28 гривень на місяць, однак аудиторія глядачів налічувала понад мільйон осіб.

За попередніми даними, сума завданих збитків складає понад 7 мільйонів гривень.

У результаті обшуків в офісі та вдома у фігуранта вилучено 51 сервер, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, маршрутизатори, жорсткі диски, флеш-накопичувачі та документацію.

За порушення авторських прав чоловіку загрожує до шести років ув’язнення. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті нелегальні онлайн-кінотеатри завдали мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям.

поліція збитки кіберзахист медіа Авторські права
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