На Рівненщині вилучено понад 300 приладів для незаконного видобутку бурштину

У одного з учасників групи незаконних видобувачів також знайшли зброю

У одного з учасників групи незаконних видобувачів також знайшли зброю

Фото Нацполіції

Правоохоронці провели шістнадцять санкціонованих обшуків у житлах зловмисників з прилеглими до них господарськими та підвальними приміщеннями, а також транспортних засобів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УСР в Рівненській області.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області встановили групу осіб, які незаконного купували, перевозили та переміщували поза митним контролем каміння бурштину-сирцю, походження якого не підтверджується відповідними документами.

Учора в Сарненському районі та у місті Дубно правоохоронці провели шістнадцять санкціонованих обшуків.

Під час обшуків виявлено та вилучено 14 мотопомп кустарного виробництва, 174 пожежних рукави, установку для гідророзмиву, 133 металевих тички, 8 тримачів, 8 шрайберів з металевою противагою, 12 металевих противаг, 17 металевих шрайберів, 31 водозабірний шланг, 63 підсаки, 7 тракторів, 8 вантажних автомобілів та дробильно-сортувальну установку.

Крім цього, за місцем проживання одного з фігурантів – кримінального авторитету "Дяді Федора" - вилучили 4 одиниці зброї, патрони різного калібру, а також документацію до обладнання для видобутку бурштину, вилученого раніше в інших учасників цієї злочинної групи.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині пропонували мільйон доларів хабаря посадовцю Нацполіції.