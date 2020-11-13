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13 листопада 2020, 17:02 4

На Рівненщині вилучено понад 300 приладів для незаконного видобутку бурштину

13 листопада 2020, 17:02 4
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У одного з учасників групи незаконних видобувачів також знайшли зброю
У одного з учасників групи незаконних видобувачів також знайшли зброю
Фото Нацполіції
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Правоохоронці провели шістнадцять санкціонованих обшуків у житлах зловмисників з прилеглими до них господарськими та підвальними приміщеннями, а також транспортних засобів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УСР в Рівненській області.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області встановили групу осіб, які незаконного купували, перевозили та переміщували поза митним контролем каміння бурштину-сирцю, походження якого не підтверджується відповідними документами.

Учора в Сарненському районі та у місті Дубно правоохоронці провели шістнадцять санкціонованих обшуків.

Під час обшуків виявлено та вилучено 14 мотопомп кустарного виробництва, 174 пожежних рукави, установку для гідророзмиву, 133 металевих тички, 8 тримачів, 8 шрайберів з металевою противагою, 12 металевих противаг, 17 металевих шрайберів, 31 водозабірний шланг, 63 підсаки, 7 тракторів, 8 вантажних автомобілів та дробильно-сортувальну установку.

Крім цього, за місцем проживання одного з фігурантів – кримінального авторитету "Дяді Федора" - вилучили 4 одиниці зброї, патрони різного калібру, а також документацію до обладнання для видобутку бурштину, вилученого раніше в інших учасників цієї злочинної групи.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині пропонували мільйон доларів хабаря посадовцю Нацполіції.

бурштин злочин зброя Рівненська область поліція
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