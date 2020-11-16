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16 ноября 2020, 17:45 5

Оценщик обманул государственный банк на 143 млн гривен

16 ноября 2020, 17:45 5
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Злоумышленник втрое занизил рыночную стоимость квартир, которые должен был оценить
Злоумышленник втрое занизил рыночную стоимость квартир, которые должен был оценить
Фото из открытых источников
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Оценщик недвижимости, злоупотребляя полномочиями, причинил государственному банку убытков на 143 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Киевской городской прокуратуры.

Киевская местная прокуратура №7 сообщила о подозрении оценщику недвижимости, который, злоупотребляя полномочиями, причинил государственному банку убытков на 143 млн гривен.

Согласно материалов следствия, государственный банк с целью оценки рыночной стоимости принадлежащих ему 52 квартир, расположенных в центральной части столицы, обратился за услугами к оценщику.

Однако, действуя в интересах отдельных лиц и субъектов хозяйствования, оценщик на основании поддельных документов втрое занизил рыночную стоимость указанных объектов недвижимости.

По результатам реализации квартир по заниженной стоимости ПАО АБ "Укргазбанк" нанесен ущерб в размере 143 млн гривен.

Решением суда на объекты недвижимости наложен арест. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что на Одесщине служащего "Укрзализныци" подозревают в махинациях на 1 миллион гривен.

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