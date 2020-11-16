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16 ноября 2020, 15:45 6

На Харьковщине начальница почты присвоила четверть миллиона гривен

16 ноября 2020, 15:45 6
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Должностное лицо имело доступ к деньгам в кассе почтового отделения
Должностное лицо имело доступ к деньгам в кассе почтового отделения
Фото из открытых источников
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Злоумышленница присвоила часть наличности из кассы и при учете и формировании ежедневных кассовых отчетов указывала на наличие денег в кассе, достоверно зная об их отсутствии, в результате чего возникла недостача более 250 тыс. грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как выяснили следователи, 49-летняя начальница одного из отделений почтовой связи имела, соответственно своей должности, доступ к денежным средствам, находящимся в кассе отделения.

Будучи лицом, ответственным за их хранение и учет, женщина присвоила часть денежных средств, которые поступали в кассу при проведении операций с наличными. Злоумышленница указывала при учете и формировании ежедневных кассовых отчетов на наличие денег в кассе, достоверно зная об их отсутствии. В результате этого возникла недостача за период с 1 января по 3 марта 2020 года в размере более 250 тысяч гривен.

Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, ей грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине кассирша экспресс-доставки присвоила 273 тысячи.

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