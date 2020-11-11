На Сумщині касирка експрес-доставки привласнила 273 тисячі
Маючи доступ до готівки клієнтів, призначеної для подальшого її переказу і зарахування на рахунки отримувачів, касирка її привласнила і погашала нею свої позики.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Сумської області.
Правоохоронці викрили жительку Тростянецького району на привласненні та легалізації чужих грошей.
Як встановило слідство, жінка працювала касиркою в компанії з надання послуг експрес-доставки. Маючи доступ до готівки клієнтів, отриманої для подальшого її переказу, зарахування на рахунки отримувачів тощо, жінка привласнила 273 тис. 817 грн. З отриманими таким шляхом коштами підозрювана вчиняла фінансові операції, зокрема – використала для погашення своїх кредитних позик.
Працівники слідства та прокуратури повідомили жінці про підозру.
Нагадаємо, учора в Рівному затримали священника, який продавав посади у Нацполіції.