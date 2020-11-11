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11 листопада 2020, 13:26 2

На Сумщині касирка експрес-доставки привласнила 273 тисячі

11 листопада 2020, 13:26 2
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Так вона погашала свої кредити
Так вона погашала свої кредити
Фото з відкритих джерел
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Маючи доступ до готівки клієнтів, призначеної для подальшого її переказу і зарахування на рахунки отримувачів, касирка її привласнила і погашала нею свої позики.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Сумської області.

Правоохоронці викрили жительку Тростянецького району на привласненні та легалізації чужих грошей.

Як встановило слідство, жінка працювала касиркою в компанії з надання послуг експрес-доставки. Маючи доступ до готівки клієнтів, отриманої для подальшого її переказу, зарахування на рахунки отримувачів тощо, жінка привласнила 273 тис. 817 грн. З отриманими таким шляхом коштами підозрювана вчиняла фінансові операції, зокрема – використала для погашення своїх кредитних позик.

Працівники слідства та прокуратури повідомили жінці про підозру.

Нагадаємо, учора в Рівному затримали священника, який продавав посади у Нацполіції.

злочин гроші поліція слідство Сумська область
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