На Сумщині касирка експрес-доставки привласнила 273 тисячі

Так вона погашала свої кредити

Так вона погашала свої кредити

Фото з відкритих джерел

Маючи доступ до готівки клієнтів, призначеної для подальшого її переказу і зарахування на рахунки отримувачів, касирка її привласнила і погашала нею свої позики.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Сумської області. Правоохоронці викрили жительку Тростянецького району на привласненні та легалізації чужих грошей. Як встановило слідство, жінка працювала касиркою в компанії з надання послуг експрес-доставки. Маючи доступ до готівки клієнтів, отриманої для подальшого її переказу, зарахування на рахунки отримувачів тощо, жінка привласнила 273 тис. 817 грн. З отриманими таким шляхом коштами підозрювана вчиняла фінансові операції, зокрема – використала для погашення своїх кредитних позик. Працівники слідства та прокуратури повідомили жінці про підозру. Нагадаємо, учора в Рівному затримали священника, який продавав посади у Нацполіції.

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