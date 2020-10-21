На Прикарпатті нелегальні онлайн-кінотеатри завдали мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям

Кінотеатри створив 30-річний житель Івано-Франківщини

Кінотеатри створив 30-річний житель Івано-Франківщини

Фото: Наш Київ

Кіберполіція викрила жителя Івано-Франківщини у «піратстві», що завдало збитків на понад мільйон гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Встановлено, що 30-річний житель Івано-Франківщини створив вебсайти, де на платній основі надавав доступ до перегляду фільмів. Засновник онлайн-кінотеатрів не мав дозволів від правовласників на розповсюдження їхніх творів. Таким чином фігурант порушив авторські права двох іноземних кінокомпаній.

За попередніми підрахунками, правовласникам завдано збитків на понад мільйон гривень.

В оселі фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та банківські картки. Вилучені речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, - позбавлення волі на строк до шести років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Зламали понад 100 мільйонів акаунтів:у харківській області кіберполіція затримала групу хакерів.