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21 жовтня 2020, 20:19

На Прикарпатті нелегальні онлайн-кінотеатри завдали мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям

21 жовтня 2020, 20:19
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Кінотеатри створив 30-річний житель Івано-Франківщини
Кінотеатри створив 30-річний житель Івано-Франківщини
Фото: Наш Київ
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Кіберполіція викрила жителя Івано-Франківщини у «піратстві», що завдало збитків на понад мільйон гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

Встановлено, що 30-річний житель Івано-Франківщини створив вебсайти, де на платній основі надавав доступ до перегляду фільмів. Засновник онлайн-кінотеатрів не мав дозволів від правовласників на розповсюдження їхніх творів. Таким чином фігурант порушив авторські права двох іноземних кінокомпаній.

За попередніми підрахунками, правовласникам завдано збитків на понад мільйон гривень.

В оселі фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та банківські картки. Вилучені речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, - позбавлення волі на строк до шести років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Зламали понад 100 мільйонів акаунтів:у харківській області кіберполіція затримала групу хакерів.

Івано-Франківськ поліція хакери Прикарпаття кіберзахист кінотеатри
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