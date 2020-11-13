Житель Кировоградщины нарушил авторские права украинских телеканалов на более чем 7 млн

Создал веб-ресурс, где на платной основе ретранслировал телеканалы без согласия правообладателей

Создал веб-ресурс, где на платной основе ретранслировал телеканалы без согласия правообладателей

Киберполиция разоблачила злоумышленника, который создал веб-ресурс, где за деньги ретранслировал общенациональные каналы с нарушением авторских прав и нанес им убытки на 7 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Правоохранители Кировоградщины прекратили противоправную деятельность местного жителя, который осуществлял незаконную ретрансляцию общенациональных телеканалов. Он нарушил авторские права крупнейших медиахолдингов Украины.

37-летний житель Кропивницкого создал и администрировал сайт, где предоставлял пользователям доступ к просмотру телеканалов. Подписка на такие услуги стоила 28 гривен в месяц, однако аудитория зрителей насчитывало более миллиона человек.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет свыше 7 миллионов гривен.

В результате обысков в офисе и дома у фигуранта изъято 51 сервер, компьютерную технику, мобильные телефоны, маршрутизаторы, жесткие диски, флеш-накопители и документацию.

За нарушение авторских прав мужчине грозит до шести лет заключения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье нелегальные онлайн-кинотеатры нанесли миллионные убытки иностранным кинокомпаниям.