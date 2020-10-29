Пропонували мільйон доларів хабаря посадовцю Нацполіції: на Рівненщині вручили підозру зловмисникам

Мешканці Рівненщини хотіли без перешкод займатися незаконним видобутком бурштину

Мешканці Рівненщини хотіли без перешкод займатися незаконним видобутком бурштину

Фото: Нацполіція

Правоохоронцями під час оперативних заходів було встановлено інформацію про групу мешканців Рівненщини, яка займається незаконним видобутком бурштину і, задля здійснення злочинної діяльності, спробувала налагодити корупційні зв’язки з керівництвом Національної поліції України та підкупити начальника одного із департаментів відомства.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що зловмисники розробили план, за яким збиралися підкупити посадовця Нацполіції та домовитися про призначення на посаду керівника поліції Рівненської області особи, яка забезпечуватиме невтручання та лояльність правоохоронних органів до протиправної діяльності "чорних" копачів. Кандидатом на вищезазначену посаду мав стати один з учасників злочинної змови - колишній правоохоронець.

Відомо, що 45-річний "претендент" разом зі своїм 54-річним спільником знайшли можливість зустрітися з посадовцем Національної поліції України.

За поновлення на службі в поліції колишнього правоохоронця та призначення його на посаду керівника ГУНП у Рівненській області зловмисники запропонували мільйон доларів неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

За зібраними матеріалами Головним слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

За місцем мешкання учасників злочинної змови було проведено санкціоновані обшуки. Слідчі Нацполіції вручили фігурантам підозри та клопотання про явку до суду 30 жовтня для обрання запобіжного заходу.

За спробу підкупу службової особи, яка займає особливо відповідальне становище, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Рівненській області правоохоронці провели обшуки у 6 осіб, яких підозрюють у незаконному зберіганні та переробці бурштину.