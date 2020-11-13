На Ровенщине изъято более 300 приборов для незаконной добычи янтаря
Правоохранители провели шестнадцать санкционированных обысков в жилищах злоумышленников с прилегающими к ним хозяйственными и подвальными помещениями, а также транспортных средств.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УСР в Ровенской области.
Оперативники управления стратегических расследований в Ровенской области установили группу лиц, которые незаконного покупали, перевозили и перемещали вне таможенного контроля камни янтаря-сырца, происхождение которого не подтверждается соответствующими документами.
Вчера в Сарненском районе и в городе Дубно правоохранители провели шестнадцать санкционированных обысков.
Во время обысков обнаружено и изъято 14 мотопомп кустарного производства, 174 пожарных рукава, установку для гидроразмыва, 133 металлических тычки, 8 держателей, 8 шрайберов с металлическим противовесом, 12 металлических противовесов, 17 металлических шрайберов, 31 водозаборный шланг, 63 подсаки, 7 тракторов, 8 грузовых автомобилей и дробильно-сортировочную установку.
Кроме этого, по месту проживания одного из фигурантов – криминального авторитета "Дяди Федора" - изъяли 4 единицы оружия, патроны различного калибра, а также документацию к оборудованию для добычи янтаря, изъятому ранее у других участников этой преступной группы.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и открытие уголовного производства.
Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине предлагали миллион долларов взятки должностному лицу Нацполіції.