На Ровенщине изъято более 300 приборов для незаконной добычи янтаря

У одного из участников группы незаконных добытчиков также нашли оружие

У одного из участников группы незаконных добытчиков также нашли оружие

Фото Нацполиции

Правоохранители провели шестнадцать санкционированных обысков в жилищах злоумышленников с прилегающими к ним хозяйственными и подвальными помещениями, а также транспортных средств.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УСР в Ровенской области.

Оперативники управления стратегических расследований в Ровенской области установили группу лиц, которые незаконного покупали, перевозили и перемещали вне таможенного контроля камни янтаря-сырца, происхождение которого не подтверждается соответствующими документами.

Вчера в Сарненском районе и в городе Дубно правоохранители провели шестнадцать санкционированных обысков.

Во время обысков обнаружено и изъято 14 мотопомп кустарного производства, 174 пожарных рукава, установку для гидроразмыва, 133 металлических тычки, 8 держателей, 8 шрайберов с металлическим противовесом, 12 металлических противовесов, 17 металлических шрайберов, 31 водозаборный шланг, 63 подсаки, 7 тракторов, 8 грузовых автомобилей и дробильно-сортировочную установку.

Кроме этого, по месту проживания одного из фигурантов – криминального авторитета "Дяди Федора" - изъяли 4 единицы оружия, патроны различного калибра, а также документацию к оборудованию для добычи янтаря, изъятому ранее у других участников этой преступной группы.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и открытие уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине предлагали миллион долларов взятки должностному лицу Нацполіції.