Вишам рекомендують з понеділка вводити змішану форму навчання – МОН

Але при цьому слід враховувати епідситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі

Але при цьому слід враховувати епідситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі

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Міністерство освіти і науки України рекомендує з 16 листопада закладам вищої та фахової передвищої освіти проводити навчання за змішаною формою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Сергія Шкарлета. Міністерство освіти і науки України рекомендує з 16 листопада закладам вищої та фахової передвищої освіти проводити навчання за змішаною формою. В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет запевнив, що лист про це уже надісланий керівникам закладів освіти. Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти. Лист вже надісланий керівникам закладів освіти, - написав Шкарлет. Нагадаємо, раніше у Раді назвали умову введення в країні повного локдауну.

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