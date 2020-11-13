У Раді назвали умову введення в країні повного локдауну

Умовою для жорсткого карантину буде введення протоколу медичного сортування

Умовою для жорсткого карантину буде введення протоколу медичного сортування

Фото: з відкритих джерел

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький не виключає запровадження загальнонаціонального жорсткого карантину (локдауну) в країні, якщо ситуація з коронавірусом дійде до введення протоколу медичної сортування - це коли лікарі будуть вибирати, кого рятувати, а кого ні.

Як передає RegioNews, про це він розповів в ефірі "Право на владу".

Повний локдаун можливий, коли, не дай Боже, запрацює протокол сортування. Протокол сортування - це локдаун системи охорони здоров'я. І це автоматом локдаун країни. Коли лікар повинен буде обирати, кого рятувати, а кого – ні – це катастрофа для всієї країни", - зазначив Радуцький.

За його словами, введення локдауну навесні допомогло медичній системі уникнути пікового навантаження, але ще одного локдауну українська економіка не витримає.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.