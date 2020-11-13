10:01  13 ноября
Коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 11700 тысяч новых случаев заражения
12:21  13 ноября
Повторные выборы мэра Борисполя перенесли: ЦИК назвала новую дату
17:52  13 ноября
Оккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли силы ВСУ: наши бойцы дали им достойный ответ
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2020, 15:53 4

Вузам рекомендуют с понедельника вводить смешанную форму обучения – МОН

13 ноября 2020, 15:53 4
Читайте також українською мовою
Но при этом следует учитывать эпидситуацию в каждом конкретном регионе и учреждении
Но при этом следует учитывать эпидситуацию в каждом конкретном регионе и учреждении
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство образования и науки Украины рекомендует с 16 ноября заведениям высшего и профессионального предвысшего образования проводить обучение по смешанной форме.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Сергея Шкарлета.

Министерство образования и науки Украины рекомендует с 16 ноября заведениям высшего и профессионального предвысшего образования проводить обучение по смешанной форме.

И. о. министра образования Сергей Шкарлет заверил, что письмо об этом уже послано руководителям образовательных учреждений.

С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учреждении образования. Письмо уже послано руководителям учреждений образования, - написал Шкарлет.

Напомним, ранее в Раде назвали условие введения в стране полного локдауну.

Министерство образование вуз карантин обучение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Киеве вводят карантин выходного дня - что будет запрещено
13 ноября 2020, 15:33
Шмыгаль резко ответил на протест мэров из-за карантина выходного дня
13 ноября 2020, 14:41
Власти Чернигова заявили, что будут смягчать, а не усиливать карантин
12 ноября 2020, 18:05
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Таран
Денис Казанский
Все блоги »