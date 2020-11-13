Вузам рекомендуют с понедельника вводить смешанную форму обучения – МОН

Но при этом следует учитывать эпидситуацию в каждом конкретном регионе и учреждении

Но при этом следует учитывать эпидситуацию в каждом конкретном регионе и учреждении

Фото из открытых источников

Министерство образования и науки Украины рекомендует с 16 ноября заведениям высшего и профессионального предвысшего образования проводить обучение по смешанной форме.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Сергея Шкарлета.

Министерство образования и науки Украины рекомендует с 16 ноября заведениям высшего и профессионального предвысшего образования проводить обучение по смешанной форме.

И. о. министра образования Сергей Шкарлет заверил, что письмо об этом уже послано руководителям образовательных учреждений.

С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учреждении образования. Письмо уже послано руководителям учреждений образования, - написал Шкарлет.

Напомним, ранее в Раде назвали условие введения в стране полного локдауну.