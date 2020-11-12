На Прикарпатті попередили нецільове використання 45 млн "повеневих коштів"

Кошти були виділені з резервного фонду держбюджету

Кошти були виділені з резервного фонду держбюджету

Фото СБУ

СБУ попередила нецільове використання коштів, виділених на ліквідацію наслідків повені, на понад 45 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ попередила нецільове використання коштів, виділених з резервного фонду держбюджету для проведення невідкладних заходів із ліквідації наслідків руйнівної повені 2020 року на Івано-Франківщині.

Спецслужби встановили, що деякі посадовці органів державної влади і місцевого самоврядування Галицького та Косівського районів вносили недостовірні дані до переліку об’єктів, які потребують ремонту та відновлення.

У списках, зокрема, вказувались будівлі та споруди, що не постраждали внаслідок надзвичайної події. У ході перевірки було підтверджено внесення у кошторисні розрахунки товарів, робіт і послуг, які не належать до першочергових і не мають стосунку до ліквідації наслідків повені.

Завдяки інформуванню СБУ Галицька РДА переглянула кошториси і зменшила їх на понад 6,8 мільйона гривень, Косівська РДА – на 39 мільйонів гривень.

Тривають подальші перевірки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відповів на звинувачення щодо дерибану коронавірусного фонду.