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12 листопада 2020, 14:17 10

На Прикарпатті попередили нецільове використання 45 млн "повеневих коштів"

12 листопада 2020, 14:17 10
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Кошти були виділені з резервного фонду держбюджету
Кошти були виділені з резервного фонду держбюджету
Фото СБУ
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СБУ попередила нецільове використання коштів, виділених на ліквідацію наслідків повені, на понад 45 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ попередила нецільове використання коштів, виділених з резервного фонду держбюджету для проведення невідкладних заходів із ліквідації наслідків руйнівної повені 2020 року на Івано-Франківщині.

Спецслужби встановили, що деякі посадовці органів державної влади і місцевого самоврядування Галицького та Косівського районів вносили недостовірні дані до переліку об’єктів, які потребують ремонту та відновлення.

У списках, зокрема, вказувались будівлі та споруди, що не постраждали внаслідок надзвичайної події. У ході перевірки було підтверджено внесення у кошторисні розрахунки товарів, робіт і послуг, які не належать до першочергових і не мають стосунку до ліквідації наслідків повені.

Завдяки інформуванню СБУ Галицька РДА переглянула кошториси і зменшила їх на понад 6,8 мільйона гривень, Косівська РДА – на 39 мільйонів гривень.

Тривають подальші перевірки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відповів на звинувачення щодо дерибану коронавірусного фонду.

СБУ Івано-Франківськ бюджет Прикарпаття Повінь
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