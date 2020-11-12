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12 ноября 2020, 14:17 9

На Прикарпатье упредили нецелевое использование 45 млн "паводковых средств"

12 ноября 2020, 14:17 9
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Средства были выделены из резервного фонда госбюджета
Средства были выделены из резервного фонда госбюджета
Фото СБУ
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СБУ упредила нецелевое использование средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнения, на более чем 45 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ предупредила нецелевое использование средств, выделенных из резервного фонда госбюджета для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий разрушительного наводнения 2020 года на Ивано-Франковщине.

Спецслужбы установили, что некоторые должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления Галицкого и Косовского районов вносили недостоверные данные в перечень объектов, требующих ремонта и восстановления.

В списках, в частности, указывались здания и сооружения, которые не пострадали в результате чрезвычайного происшествия. В ходе проверки было подтверждено внесение в сметные рассчеты товаров, работ и услуг, не относящихся к первоочередным и не имеющие отношения к ликвидации последствий наводнения.

Благодаря информированию СБУ Галицкая РГА пересмотрела сметы и уменьшила их на более 6,8 миллиона гривен, Косовская РГА – на 39 миллионов гривен.

Продолжаются дальнейшие проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ответил на обвинения относительно дерибана коронавірусного фонда.

СБУ Ивано-Франковск бюджет Прикарпатье Наводнение
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