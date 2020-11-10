Усі тендери на ремонт доріг Прикарпаття цьогоріч виграла фірма, яку пов’язують з Коломойським

Один мільярд із загальної вартості тендерів надійшов із "ковідного фонду"

Один мільярд із загальної вартості тендерів надійшов із "ковідного фонду"

Фото з відкритих джерел

Сукупна вартість тендерів, які цього року виграло ТОВ «ПБС», становить 3,58 млрд грн, із них чверть – 916 млн грн – профінансовані грошима Фонду з боротьби з COVID-19. Засновниця ТОВ «ПБС» - колишня працівниця курорту «Буковель» Коломойського.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Наші гроші".

Усі тендери Івано-Франківської Служби автодоріг на поточний середній ремонт доріг, які цього року частково були профінансовані грошима Фонду з боротьби з COVID-19, виграло ТОВ "ПБС". На тендери сукупною вартістю 3,58 млрд гривень з "ковідного Фонду" було виділено чверть необхідної суми – 916 млн гривень.

Мова йде про чотири підряди, розіграних у 2020 році, вартістю відповідно 1,18 млрд грн, 1,11 млрд грн, 0,44 млрд грн та 0,26 млрд грн. Ще два тендери (на 0,30 млрд грн та 0,29 млрд грн) були розіграні 2017-го та 2019-го років, і по них цього року дофінансовували виконання робіт.

На цьогорічних тендерах "ПБС" мав конкурентами лише представників Національної асоціації дорожників України (ТОВ "Автомагістраль-Південь" з орбіти бізнесмена Олександра Бойка та ТОВ "Ростдорстрой" з оточення Геннадія Труханова). Середня знижка "ПБС" на усіх чотирьох тендерах становить менше 4%.

Два більш ранні тендери "ПБС" розіграло з компаніями з орбіти бізнесмена Араїка Амірханяна, знижка компанії також була несуттєвою – 5,5%. При цьому "ПБС" саме у ті роки наймало фірми з групи Амірханяна на субпідрядні роботи і заплатила їм 482 млн грн.

ТОВ "ПБС" заснувала в березні 2004 року в Івано-Франківську Іванна Непік, статутний капітал компанії складає 6,02 млн гривень.

Іванна Непік раніше працювала на курорті "Буковель" Ігоря Коломойського. В той час директором "Буковелю" був Олександр Шевченко, - повідомляють "Наші гроші".

Шевченко брав участь у виборах депутатів до Івано-Франківської обласної ради від партії "За майбутнє" бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палиці, що відбулись 25 жовтня. Майже щодня Олександр Шевченко на своїй сторінці у Facebook публікує пости з фотографіями дорожніх підрядів "ПБС". В цих дописах він інформує, де його "команда почала роботу" та дякує платникам податків "за відновлення інфраструктури України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині викрили масштабне привласнення держкоштів під час ремонту лікарень та шкіл.