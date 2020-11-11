На Сумщине кассир экспресс-доставки присвоила 273 тысячи

Так она погашала свои кредиты

Так она погашала свои кредиты

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Имея доступ к денежной наличности клиентов, предназначенной для дальнейшего ее перевода и зачисления на счета получателей, кассир ее присвоила и погашала ею свои займы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области. Правоохранители разоблачили жительницу Тростянецкого района на присвоении и легализации чужих денег. Как установило следствие, женщина работала кассиром в компании по предоставлению услуг экспресс-доставки. Имея доступ к денежной наличности клиентов, полученной для дальнейшего ее перевода, зачисления на счета получателей и т. п., женщина присвоила 273 тыс. 817 грн. С полученными таким путем средствами подозреваемая совершала финансовые операции, в частности – использовала для погашения своих кредитных займов. Работники следствия и прокуратуры сообщили женщине о подозрении. Напомним, вчера в Ровно задержали священника, который продавал должности в Нацполиции.

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