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11 ноября 2020, 13:26 6

На Сумщине кассир экспресс-доставки присвоила 273 тысячи

11 ноября 2020, 13:26 6
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Так она погашала свои кредиты
Так она погашала свои кредиты
Фото из открытых источников
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Имея доступ к денежной наличности клиентов, предназначенной для дальнейшего ее перевода и зачисления на счета получателей, кассир ее присвоила и погашала ею свои займы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.

Правоохранители разоблачили жительницу Тростянецкого района на присвоении и легализации чужих денег.

Как установило следствие, женщина работала кассиром в компании по предоставлению услуг экспресс-доставки. Имея доступ к денежной наличности клиентов, полученной для дальнейшего ее перевода, зачисления на счета получателей и т. п., женщина присвоила 273 тыс. 817 грн. С полученными таким путем средствами подозреваемая совершала финансовые операции, в частности – использовала для погашения своих кредитных займов.

Работники следствия и прокуратуры сообщили женщине о подозрении.

Напомним, вчера в Ровно задержали священника, который продавал должности в Нацполиции.

преступление деньги полиция следствие Сумская область
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