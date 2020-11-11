У Києві банкірша викрала з рахунків клієнтів понад 12 млн гривень

Їй загрожує позбавлення волі на строк до 12 років

Їй загрожує позбавлення волі на строк до 12 років

Фото: з відкритих джерел

Київська місцева прокуратура скерувала до Шевченківського райсуду обвинувальний акт відносно колишньої заступниці директора регіонального відділення одного з банків, яка впродовж двох років привласнила кошти за депозитними договорами на загальну суму 12 мільйонів 300 тисяч гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Упродовж 2013-2014 років заступник директора регіонального відділення банку з метою створення уяви перед клієнтами чинності правочинів про депозитні вклади, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами", - йдеться у повідомленні. У подальшому отримані від клієнтів кошти обвинувачена не обліковувала належним чином, а привласнювала та використовувала на власний розсуд. Таким чином незаконними діями заступника директора регіонального відділення банку клієнти не дорахувалися 12 300 000 грн. За наслідками досудового розслідування колишній банкірші пред’явлено обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу. Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки вже повернули грошей вкладникам банку "Аркада".

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