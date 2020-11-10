У Рівному затримали священника, який продавав посади у Нацполіції

Затримання відбулося під час отримання $25 тисяч авансу

Затримання відбулося під час отримання $25 тисяч авансу

Фото: pro.gov.ua

У Рівному суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним, які займалися торгівлею посадами у Національній поліції.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у справі фігурують майор поліції та священник, їх підозрюють у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб.

Вони були затримані 6 листопада під час отримання 25 тисяч доларів авансу від співробітника Управління патрульної поліції Рівного. Зловмисники обіцяли влаштувати його на посаду керівника одного із відділів поліції області.

Цю посаду "ділки" оцінили у 100 тисяч доларів США.

За рішенням суду найближчі 60 діб, до 6 січня 2021 року підозрювані проведуть під вартою. Крім того, суд відсторонив поліцейського від займаної посади", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Луганщині викрили масштабне привласнення держкоштів під час ремонту лікарень та шкіл.