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10 листопада 2020, 16:43 224

У Рівному затримали священника, який продавав посади у Нацполіції

10 листопада 2020, 16:43 224
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Затримання відбулося під час отримання $25 тисяч авансу
Затримання відбулося під час отримання $25 тисяч авансу
Фото: pro.gov.ua
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У Рівному суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним, які займалися торгівлею посадами у Національній поліції.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у справі фігурують майор поліції та священник, їх підозрюють у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб.

Вони були затримані 6 листопада під час отримання 25 тисяч доларів авансу від співробітника Управління патрульної поліції Рівного. Зловмисники обіцяли влаштувати його на посаду керівника одного із відділів поліції області.

Цю посаду "ділки" оцінили у 100 тисяч доларів США.

За рішенням суду найближчі 60 діб, до 6 січня 2021 року підозрювані проведуть під вартою. Крім того, суд відсторонив поліцейського від займаної посади", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Луганщині викрили масштабне привласнення держкоштів під час ремонту лікарень та шкіл.

Рівненська область Священник корупція хабар поліція посада
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