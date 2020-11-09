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09 листопада 2020, 12:38 8

У Києві двоє поліцейських вимагали хабар у чверть мільйона

09 листопада 2020, 12:38 8
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Жертва - керівник охоронної фірми
Жертва - керівник охоронної фірми
Фото Київської прокуратури
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Двоє поліцейських вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис грн компенсації за начебто невиконання домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав відношення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

У Києві викрито двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області ДСР Нацполіції України на вимаганні грошей.

За даними слідства, поліцейські вимагали 250 тис грн від керівника охоронної фірми – як компенсацію за начебто невиконання домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав відношення

Після передачі частини суми - 85 тис грн - поліцейських затримано. Під час затримання "правоохоронці" намагались втекти.

У КИЄВІ НА ВИМАГАННІ 250 ТИС. ГРИВЕНЬ ЗАТРИМАНО ПОЛІЦЕЙСЬКИХ За процесуального керівництва Київської міської...

Posted by Київська міська прокуратура on Saturday, November 7, 2020

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 6 листопада у Маріуполі затримано двох посадовців під час отримання хабаря у розмірі $85 тисяч.

хабар підозра прокуратура розслідування поліція
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