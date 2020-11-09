Про це повідомили чиновники з департаменту охорони здоров’я

Про це повідомили чиновники з департаменту охорони здоров’я

Фото з відкритих джерел

Сьогодні під час засідання оперативного штабу в Одесі повідомили про народження півторакілограмової недоношеної дитини, інфікованої COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.

Сьогодні перша заступниця директора департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Надія Гончаренко на брифінгу повідомила, що в Одесі народилася недоношена дитина, інфікована COVID-19. За її словами, дитя народилося минулого тижня в пологовому будинку № 2.

Народилася недоношена дитина вагою 1,5 кг. У немовляти підтверджено коронавірус. Йому для підтримки життєвих функцій необхідно киснезабезпечення. Дитину потрібно перевести до дитячої лікарні № 3, де з перших днів перебувають на лікуванні діти першого місяця життя, - сказала вона.

Як уточнила Гончаренко, передбачається, що немовля переведуть до зазначеної лікарню через тиждень.

Загалом у дитячій МКЛ №3 зараз лікуються 16 дітей, що заразилися COVID-19.

Нагадаємо, від понеділка в Україні забороняють усі планові операції й госпіталізації.