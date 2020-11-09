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09 ноября 2020, 17:50 4

В Одессе родился недоношенный ребенок, инфицированный COVID-19

09 ноября 2020, 17:50 4
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Об этом сообщили чиновники из департамента здравоохранения
Об этом сообщили чиновники из департамента здравоохранения
Фото из открытых источников
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Сегодня во время заседания оперативного штаба в Одессе сообщили о рождении полторакилограммового недоношенного ребенка, инфицированного COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНІАН.

Сегодня первый заместитель директора департамента зравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко на брифинге сообщила, что в Одессе родился недоношенный ребенок, инфицированный COVID-19. По ее словам, ребенок родился на прошлой неделе в роддоме № 2.

Родился недоношенный ребенок весом 1,5 кг. У младенца подтвержден коронавирус. Ему для поддержания жизненных функций необходимо кислородообеспечение. Ребенка нужно перевести в детскую больницу № 3, где с первых дней находятся на лечении дети первого месяца жизни, - сказала она.

Как уточнила Гончаренко, предполагается, что младенца переведут в указанной больницу через неделю.

В целом в детской ГКБ №3 сейчас лечатся 16 детей, заразившихся COVID-19.

Напомним, с понедельника в Украине запрещают все плановые операции и госпитализации.

коронавирус COVID-19 здравохранение департамент ребенок
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