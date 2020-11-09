В Одессе родился недоношенный ребенок, инфицированный COVID-19
Сегодня во время заседания оперативного штаба в Одессе сообщили о рождении полторакилограммового недоношенного ребенка, инфицированного COVID-19.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНІАН.
Сегодня первый заместитель директора департамента зравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко на брифинге сообщила, что в Одессе родился недоношенный ребенок, инфицированный COVID-19. По ее словам, ребенок родился на прошлой неделе в роддоме № 2.
Родился недоношенный ребенок весом 1,5 кг. У младенца подтвержден коронавирус. Ему для поддержания жизненных функций необходимо кислородообеспечение. Ребенка нужно перевести в детскую больницу № 3, где с первых дней находятся на лечении дети первого месяца жизни, - сказала она.
Как уточнила Гончаренко, предполагается, что младенца переведут в указанной больницу через неделю.
В целом в детской ГКБ №3 сейчас лечатся 16 детей, заразившихся COVID-19.
Напомним, с понедельника в Украине запрещают все плановые операции и госпитализации.