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09 листопада 2020, 16:55 5

На Буковині знайшли мертвими двох попередньо зниклих безвісти

09 листопада 2020, 16:55 5
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Обидва були мешканцями Кіцманського району
Обидва були мешканцями Кіцманського району
Фото з відкритих джерел
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На буковинській Кіцманщині з інтервалом в один день знайшли тіла двох чоловіків – молодого і пенсіонера – про зникнення яких раніше поліцію повідомили родичі.

Як інформує RegioNews, про це повідомив сайт Кіцмань.city з посиланням на Кіцманський відділ поліції.

6 листопада у лісовому масиві на березі річки Прут місцевий житель знайшов повішений на дереві труп 22-річного мешканця с. Мамаївці Богдана Покори, який 4 жовтня пішов із дому і не повернувся. Родичі повідомили поліцію про його зникнення через два дні, але упродовж місяця пошуки були безрезультатними. При попередньому огляді ознак насильницької смерті, окрім сліду від мотузки, виявлено не було. Триває слідство.

А наступного дня в лісосмузі між Кіцманем і Дубівцями знайшли тіло пенсіонера-кіцманчанина Омеляна Фівчука, який 3 листопада пішов з дому з велосипедом і не повернувся, тільки згодом на узбіччі дороги був знайдений його велосипед. Попередній огляд також не виявив ознак насильницької смерті, тіло відправили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, раніше у київських лікарнях за тиждень сталося два самогубства пацієнтів з COVID-19.

поліція самоубивство трагедія Тіло Чернівецька область
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