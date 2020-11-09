На Буковине нашли мертвыми двух ранее пропавших без вести

Оба были жителями Кицманского района

Оба были жителями Кицманского района

Фото из открытых источников

На буковинской Кицманщине с интервалом в один день нашли тела двух мужчин – молодого и пенсионера – об исчезновении которых ранее в полицию сообщили родственники.

Как информирует RegioNews, об этом сообщил сайт Кицмань.city со ссылкой на Ужгородский отдел полиции.

6 ноября в лесном массиве на берегу реки Прут местный житель нашел повешенный на дереве труп 22-летнего жителя с. Мамаевцы Богдана Покоры, который 4 октября ушел из дома и не вернулся. Родственники сообщили в полицию об его исчезновении через два дня, но в течение месяца поиски были безрезультатными. При предварительном осмотре признаков насильственной смерти, кроме следа от веревки, обнаружено не было. Ведется следствие.

А на следующий день в лесополосе между Кицманем и Дубивцами нашли тело пенсионера-кицманчанина Омеляна Фивчука, который 3 ноября ушел из дома с велосипедом и не вернулся, только позже на обочине дороги был найден его велосипед. Предварительный осмотр также не выявил признаков насильственной смерти, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее в киевских больницах за неделю произошло два самоубийства пациентов с COVID-19.