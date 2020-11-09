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09 ноября 2020, 16:55 2

На Буковине нашли мертвыми двух ранее пропавших без вести

09 ноября 2020, 16:55 2
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Оба были жителями Кицманского района
Оба были жителями Кицманского района
Фото из открытых источников
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На буковинской Кицманщине с интервалом в один день нашли тела двух мужчин – молодого и пенсионера – об исчезновении которых ранее в полицию сообщили родственники.

Как информирует RegioNews, об этом сообщил сайт Кицмань.city со ссылкой на Ужгородский отдел полиции.

6 ноября в лесном массиве на берегу реки Прут местный житель нашел повешенный на дереве труп 22-летнего жителя с. Мамаевцы Богдана Покоры, который 4 октября ушел из дома и не вернулся. Родственники сообщили в полицию об его исчезновении через два дня, но в течение месяца поиски были безрезультатными. При предварительном осмотре признаков насильственной смерти, кроме следа от веревки, обнаружено не было. Ведется следствие.

А на следующий день в лесополосе между Кицманем и Дубивцами нашли тело пенсионера-кицманчанина Омеляна Фивчука, который 3 ноября ушел из дома с велосипедом и не вернулся, только позже на обочине дороги был найден его велосипед. Предварительный осмотр также не выявил признаков насильственной смерти, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее в киевских больницах за неделю произошло два самоубийства пациентов с COVID-19.

полиция самоубийство трагедия Тело Черновицкая область
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