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08 листопада 2020, 18:07 1

Винуватцю різанини у Кривому Розі повідомили про підозру

08 листопада 2020, 18:07 1
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Йому повідомили про підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство
Йому повідомили про підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство
Фото з відкритих джерел
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Прокуратура оголосила підозру в умисному вбивстві чоловіку, який влаштував різанину в Кривому Розі. В результаті нападів загинули дві особи, також відомо про поранених.

Про це йдеться в заяві Офісу генерального прокурора, пише RegioNews.

Зазначається, що йому повідомили про підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За даними слідства, 7 листопада він завдав ножові поранення десяти перехожим, в тому числі 8-річній дитині. Двоє постраждалих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні.

Нагадаємо, під вечір 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу невідомий скоїв серію нападів. Згодом стало відомо, що зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".

Україна підозра убивство поліція Кривий Ріг
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