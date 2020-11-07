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07 листопада 2020, 18:44 1432

У Харкові на острівці безпеки легковик збив чотирьох перехожих: одна людина в комі

07 листопада 2020, 18:44 1432
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Обставини ДТП з`ясовує поліція
Обставини ДТП з`ясовує поліція
Фото: Нацполіція України
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Троє пішоходів, серед яких 9-річний хлопчик, потрапили до лікарні внаслідок аварії у центрі Харкова.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Харківської області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Науки надійшло до поліції 7 листопада близько 16:10.

За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля "Volkswagen" не впорався з керуванням та допустив наїзд на чотирьох пішоходів, які перебували на острівці безпеки.

Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Четверта потерпіла отримала незначні травми і від госпіталізації відмовилася.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Наразі огляд місця події триває, поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

За неофіційною інформацією, яка розповсюджується телеграм-каналами, за кермом авта-порушника перебував іноземець, фігурант кримінальної справи за статею "хуліганство". Його нібито випустили із СІЗО під 100 тисяч гривень застави.

Нагадаємо, вчора у Московському районі Харкова внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали 5 осіб, вони доставлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Харьків ДТП лікарні поліція аварія
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