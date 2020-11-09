В Киеве двое полицейских требовали взятку в четверть миллиона

Жертва - руководитель охранной фирмы

Жертва - руководитель охранной фирмы

Фото Киевской прокуратуры

Двое полицейских требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей об осуществлении охраны во время сбора урожая зерна, к которым он не имел отношения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

В Киеве разоблачили двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции Украины на вымогательстве денег.

По данным следствия, полицейские требовали 250 тыс грн от руководителя охранной фирмы – как компенсацию за якобы невыполнение договоренностей об осуществлении охраны во время сбора урожая зерна, к которым он не имел отношения

После передачи части суммы - 85 тыс грн - полицейских задержаны. Во время задержания "правоохранители" пытались бежать.

У КИЄВІ НА ВИМАГАННІ 250 ТИС. ГРИВЕНЬ ЗАТРИМАНО ПОЛІЦЕЙСЬКИХ За процесуального керівництва Київської міської... Posted by Київська міська прокуратура on Saturday, November 7, 2020

Сейчас решается вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, 6 ноября в Мариуполе задержали двух чиновников во время получения взятки в размере $85 тысяч.