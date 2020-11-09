В Киеве двое полицейских требовали взятку в четверть миллиона
Двое полицейских требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс грн компенсации за якобы невыполнение договоренностей об осуществлении охраны во время сбора урожая зерна, к которым он не имел отношения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
В Киеве разоблачили двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции Украины на вымогательстве денег.
По данным следствия, полицейские требовали 250 тыс грн от руководителя охранной фирмы – как компенсацию за якобы невыполнение договоренностей об осуществлении охраны во время сбора урожая зерна, к которым он не имел отношения
После передачи части суммы - 85 тыс грн - полицейских задержаны. Во время задержания "правоохранители" пытались бежать.
У КИЄВІ НА ВИМАГАННІ 250 ТИС. ГРИВЕНЬ ЗАТРИМАНО ПОЛІЦЕЙСЬКИХ За процесуального керівництва Київської міської...Posted by Київська міська прокуратура on Saturday, November 7, 2020
Сейчас решается вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, 6 ноября в Мариуполе задержали двух чиновников во время получения взятки в размере $85 тысяч.