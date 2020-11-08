Різанина у Кривому Розі: в МВС повідомили деталі трагедії

Чоловіка затримали у момент, коли той намагався зарізати жінку із дитиною

Чоловіка затримали у момент, коли той намагався зарізати жінку із дитиною

Фото: МВС

Зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, інформує RegioNews.

"Ним виявився 29 річний житель Кривого Рогу – Тарас Усенко. Факту вбивств він не заперечував і прямо заявляв те, що він "прийшов з пекла", й те, що "він Бог", що якийсь "голос" наказав йому вбити 15 осіб", - повідомив Геращенко.

Він зазначив, що затримали чоловіка у момент, коли той намагався зарізати жінку із дитиною.

За словами родичів Усенка, той їздив працювати в Чехію, звідки рік назад повернуся іншою людиною. "Став говорити про якихось демонів. Але не поводився агресивно", – цитує родичів Геращенко.

Під час обшуку у помешканні вбивці на стінах поліція знайшла "дивні містичні символи і концентричні малюнки". Трактувати їх будуть експерти в психіатрії.

Приношу свои искренние соболезнования семьи Косицких, которая сегодня потеряла двух своих мужчин - отца и сына,... Posted by Антон Геращенко on Saturday, November 7, 2020

Нагадаємо, під вечір 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу невідомий скоїв серію нападів.